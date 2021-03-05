Экс-сотрудника Госдепа США арестовали по делу о штурме Капитолия

ФБР арестовало бывшего сотрудника Госдепартамента Федерико Клейна по обвинениям, связанным с захватом Капитолия США, передает Politico. Это первый известный случай уголовного преследования назначенца 45-го американского президента Дональда Трампа в связи с этим делом.

Представительница Вашингтонского отделения ФБР Саманта Шеро сообщила, что 42-летний господин Клейн был взят под стражу в Вирджинии. Подробности предъявленных ему обвинений не сообщаются.

Мать господина Клейна Сесилия в телефонном интервью рассказала, что она обсуждала с сыном события 6 января несколько недель назад и что он подтвердил, что был в Вашингтоне в тот день.

Федерико Клейн работал в предвыборном штабе господина Трампа в 2016 году. Позже, в январе 2017-го, он перешел в Госдепартамент на должность специального помощника.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Они хотели сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

О попытке импичмента из-за штурма Капитолия — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».