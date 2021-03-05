AliExpress сообщил о росте спроса на товары по уходу за собой в России

Аналитики торговой сети AliExpress с февраля по март 2021 года отмечают повышенный спрос на товары по уходу за собой — предметов для релаксации, ирригаторов, уходовой косметики для кожи и волос, передает РБК. Кроме того, перед 8 марта удвоился спрос на парфюмированную продукцию.

Так, товары для массажа и ирригаторы стали покупать в 2,2 и 2,3 раза чаще соответственно, чем в период с января по февраль. Товары для релаксации покупатели готовы покупать по цене от 3,7 до 23 тыс. руб., ирригаторы — от 2,7 до 3,5 тыс. руб., уходовую косметику — от 140 до 1,7 тыс. руб. На парфюмированную продукцию россияне готовы потратить от 1,8 до 3,4 тыс. руб.

За 2020 год количество локальных продавцов «AliExpress Россия» выросло до 35 тыс. На них приходится 25% всего оборота платформы. Вместе с тем, порядка 80% продавцов находятся в категории малого и среднего бизнеса.

Как ранее сообщал “Ъ”, «Почта России» и «AliExpress Россия» заключили соглашение о совместном развитии логистики на рынке интернет-торговли до 2025 года. Компании запустят 16 фулфилмент-центров. Инвестиции «Почты России» в проект составят около 12 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ” «AliExpress послужит на почте».