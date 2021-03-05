АО «НПО НИИИП-НЗиК» извещает о проведении открытого аукциона на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества

1) 29.03.2021 г. состоится открытый аукцион по продаже имущества базы отдыха «Успенка», состоящего из земельного участка площадью 12213 кв. м, нежилого здания общей площадью 233 кв. м, оборудования, некапитальных построек и сооружений, расположенного по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, с/с Дубровинский
2) 29.03.2021 г. состоится открытый аукцион по продаже двух зданий общей площадью 1074,8 кв. м и земельного участка площадью 13914 кв. м по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Одоевского, 4
Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант» в соответствии с правилами электронной торговой площадки по адресу www.fabrikant.ru
Подача заявок осуществляется с 21.01.2021 г. до 11:00 24.03.2021 г.
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (383) 278-99-31, 89137474200,
на сайтах www.нииип-нзик.рф и www.fabrikant.ru