«Удобная карта» от Газпромбанка

Москва, 3 марта 2021 года – Газпромбанк запустил кредитную «Удобную карту» с пониженной приветственной ставкой на покупки и беспроцентным периодом продолжительностью до 180 дней (зависит от суммы трат за два предшествующих месяца). Это единственная на российском рынке карта, которая самостоятельно определяет срок льготного периода.



Приветственная ставка составляет 11,9 % годовых и распространяется на все покупки, совершенные в первые два календарных месяца.

Беспроцентный период кредитования может достигать 180 дней, если в предыдущие два месяца сумма покупок по карте и снятия наличных превышала 60 тыс. руб. Если за этот период клиент совершил расчетные операции на сумму менее 60 тыс. руб., то продолжительность льготного периода на совершенные за два месяца покупки составит до 90 дней.

Клиентам предлагается бесплатное годовое обслуживание при ежемесячных расходных операциях по «Удобной карте» на сумму от 5 тыс. руб. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составляет 5 % от текущей ссудной задолженности, но не менее 500 руб.

Таким образом, проценты по кредиту не начисляются, если клиент расплачивается за покупки картой и вносит потраченную сумму до даты окончания льготного периода, а также осуществляет регулярные минимальные ежемесячные платежи и оплачивает комиссию за ежемесячное обслуживание, если траты менее 5 тыс. руб.

У кредитной «Удобной карты» есть ряд дополнительных преимуществ. Снятие наличных из кредитного лимита на сумму до 100 тыс. руб. в месяц осуществляется без комиссии. Кроме того, предусмотрено бесплатное оформление дополнительной карты.

Общую сумму задолженности к погашению, дату окончания беспроцентного периода и другие детали удобно отслеживать в личном кабинете в мобильном приложении «Телекард 2.0».

«Уникальные розничные продукты являются одной из визитных карточек Газпромбанка, а наша знаменитая «Умная карта» неоднократно признавалась лучшей для клиентов. Поэтому сегодня мы так рады представить совершенно новую кредитную карту, аналогов которой нет на российском рынке благодаря тому, что она сама определяет срок беспроцентного периода, тем самым значительно упрощая жизнь клиентов и делая использование кредитки максимально выгодным. Уверен, что наш новый продукт будет востребован уже существующими клиентами Газпромбанка и способствует привлечению множества новых», – прокомментировал первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович.

Подать заявку на новую кредитную карту Газпромбанка, а также узнать подробности о продукте можно на сайте. После одобрения онлайн-заявки, которое займет всего несколько минут, клиенты могут получить карту без посещения отделения, воспользовавшись бесплатной доставкой на дом.