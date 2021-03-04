Новикомбанк стал лучшим банком России по операционной эффективности – рейтинг The Banker

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял первое место по показателю операционной эффективности в рейтинге 50 лучших российских банков международного финансового издания The Banker.
«Рейтинг 50 лучших российских банков дает ценную информацию о состоянии здоровья ведущих кредитных организаций страны. До начала пандемии Covid-19 большинство банков использовали годы устойчивого экономического роста для укрепления балансов и улучшения качества активов. Текущий рейтинг показывает, что банковская система по большей части выглядит сильнее и здоровее, чем когда-либо за последние годы», — отмечают авторы рейтинга.
Новикомбанк лидирует в рейтинге по показателю операционной эффективности (operational efficiency), по качеству активов (asset quality) банк находится на 6-м месте и занимает 7-е место по темпам роста активов (growth).
«В прошлом году весь банковский сектор страны прошел проверку на прочность, Новикомбанк не исключение. Наша бизнес-модель была настроена таким образом, чтобы, не снижая темпов кредитования, сохранять высокое качество активов. Рейтинг показывает, что эти цели были достигнуты. Первое место по операционной эффективности свидетельствует об успешном внедрении в Новикомбанке бизнес-процессов, позволяющих сокращать до технологического минимума расходы на обеспечение своей деятельности. Как следствие – прямая минимизация издержек предприятий по привлечению кредитных ресурсов», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
В 2020 году активы Новикомбанка выросли на 18,8%. Драйвером роста стало кредитование промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации. Кредитный портфель Новикомбанка увеличился за прошлый год на 12,95% и составил на 1 января 2021 года 392,6 млрд рублей.
«Высокая операционная эффективность позволяет нам стабильно удерживать на минимальном уровне процентные ставки при кредитовании предприятий. Это важнейшее направление нашей деятельности. Оценка международных экспертов – еще одно доказательство того, что мы верно расставили стратегические приоритеты, выбрали оптимальные пути для их достижения, содействовали обеспечению финансовых интересов промышленности. Мы продолжим нашу работу, направленную на рост бизнеса и укрепление финансовых показателей», – подчеркнула Елена Георгиева.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — входит в 20 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- с позитивным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.