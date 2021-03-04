Новикомбанк стал лучшим банком России по операционной эффективности – рейтинг The Banker

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял первое место по показателю операционной эффективности в рейтинге 50 лучших российских банков международного финансового издания The Banker.

«Рейтинг 50 лучших российских банков дает ценную информацию о состоянии здоровья ведущих кредитных организаций страны. До начала пандемии Covid-19 большинство банков использовали годы устойчивого экономического роста для укрепления балансов и улучшения качества активов. Текущий рейтинг показывает, что банковская система по большей части выглядит сильнее и здоровее, чем когда-либо за последние годы», — отмечают авторы рейтинга.

Новикомбанк лидирует в рейтинге по показателю операционной эффективности (operational efficiency), по качеству активов (asset quality) банк находится на 6-м месте и занимает 7-е место по темпам роста активов (growth).

«В прошлом году весь банковский сектор страны прошел проверку на прочность, Новикомбанк не исключение. Наша бизнес-модель была настроена таким образом, чтобы, не снижая темпов кредитования, сохранять высокое качество активов. Рейтинг показывает, что эти цели были достигнуты. Первое место по операционной эффективности свидетельствует об успешном внедрении в Новикомбанке бизнес-процессов, позволяющих сокращать до технологического минимума расходы на обеспечение своей деятельности. Как следствие – прямая минимизация издержек предприятий по привлечению кредитных ресурсов», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

В 2020 году активы Новикомбанка выросли на 18,8%. Драйвером роста стало кредитование промышленных предприятий как в контуре Ростеха, так и вне Госкорпорации. Кредитный портфель Новикомбанка увеличился за прошлый год на 12,95% и составил на 1 января 2021 года 392,6 млрд рублей.

«Высокая операционная эффективность позволяет нам стабильно удерживать на минимальном уровне процентные ставки при кредитовании предприятий. Это важнейшее направление нашей деятельности. Оценка международных экспертов – еще одно доказательство того, что мы верно расставили стратегические приоритеты, выбрали оптимальные пути для их достижения, содействовали обеспечению финансовых интересов промышленности. Мы продолжим нашу работу, направленную на рост бизнеса и укрепление финансовых показателей», – подчеркнула Елена Георгиева.

Пресс-служба

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