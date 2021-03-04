В Гиагинском районе Мурат Кумпилов ознакомился с ходом реализации федерального проекта в сфере спорта В рамках рабочей поездки Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил в ст. Гиагинской недавно построенный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Кристал»

Фото: Алексей Гусев

В мероприятии приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, глава администрации Гиагинского района Андрей Таранухин.

Напомним, спортобъект площадью свыше 2,2 тыс. кв. метров возведен по федеральному проекту «Спорт – норма жизни». Общая стоимость строительно-монтажных работ составила свыше 79,7 млн. рублей. На закупку спортоборудования местная администрация выделила дополнительно 2,7 млн. рублей.

Глава республики осмотрел новый ФОК, посетил тренировку воспитанников детско-юношеской спортивной школы, которая с прошлого года разместилась в стенах нового спорткомплекса. Отмечено, что в спортшколе функционируют секции по футболу, волейболу, легкой атлетике и боксу, которые посещают более 760 юных спортсменов. Здесь предусмотрены залы для игровых видов спорта с трибуной на 200 зрителей, занятий единоборствами и атлетическими видами спорта. Для проведения соревнований также есть электронное табло и соответствующая звуковая аппаратура.

Фото: Алексей Гусев

После знакомства с работой нового спорткомплекса Глава республики осмотрел в ст. Гиагинской отремонтированный в прошлом году стадион, носящий имя Юрия Гагарина, и побывал на тренировке юных футболистов.

Ремонтные работы здесь также производились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Финансирование проекта осуществлялось из бюджетов всех уровней и составило более 40,8 млн. рублей.

По проекту для стадиона приобрели современное футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими дорожками, установили трибуну на 350 зрителей. Рядом со стадионом соорудили две спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом.

В беседе с руководством района Глава Адыгеи подчеркнул важность активного приобщения жителей муниципального образования к спорту и здоровому образу жизни.

«Благодаря политике руководства страны Адыгея, как и другие регионы, имеет возможность развивать массовый спорт. Мы сегодня возрождаем традиции ГТО, возводим в республике масштабные спортивные объекты: ФОКи, стадионы и спортивные залы. Важно, чтобы они были максимально задействованы в жизни муниципальных образований, приносили пользу населению, становились центрами здоровья, объединяющими людей разных возрастов», – подчеркнул Мурат Кумпилов.