В развитие Северо-Кавказской железной дороги инвестируют 30 млрд рублей

Инвестиционный бюджет ОАО «РЖД» на развитие Северо-Кавказской железной дороги в 2021 году увеличен на 5% по сравнению с предыдущим годом, он составит 30 млрд руб. сообщает пресс-служба СКЖД.

В рамках инвестпрограммы на территории Краснодарского края планируется построить вторые пути общей протяженностью 64 км на участке Тихорецкая – Козырьки, реконструировать станции Крымская и Тимашевская, провести техническую модернизацию станции Кореновск и тягловых подстанций Каягент, Манас, Чинары, Чилипси, Погорелово. Кроме того, запланировано переустройство контактной сети на перегонах Миллерово – Тарасовка и Чинары – Чилипси.

В 2021 году на Северо-Кавказской железной дороге модернизируют в общей сложности около 180 км ж/д-путей.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на развитие железнодорожной инфраструктуры Туапсинского района выделят 2,5 млрд рублей. В октябре 2021 года начнется капитальный ремонт путей в двух железнодорожных тоннелях в Туапсинском районе Краснодарского края – Малом и Среднем петлевом.

Ольга Логинова