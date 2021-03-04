Автопродажи пошли в рост

Российский авторынок немного оживился после двухмесячного падения. Продажи новых машин в феврале выросли почти на 1% по сравнению с тем же периодом год назад, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса. И это на фоне дефицита автомобилей и того, что они несколько месяцев подряд дорожают. За счет чего вырос интерес к новым авто? И продолжит ли он повышаться? Об этом — Владимир Расулов.

Зима для российского авторынка, казалось, целиком пройдет под знаком минус. Продажи новых легковых машин в декабре год к году проседали более чем на 2%, а в январе — почти на 4%. А вот февраль стал исключением, пусть и символическим, как окрестили его опрошенные “Ъ FM” эксперты. Но что же вывело дилеров в плюс? Генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков уверен, что многие россияне решили купить новое авто, поскольку опасались дефицита машин и роста цен на них: «Привлекательные льготные автокредиты в сочетании с ожидаемым ростом цен на машины делает покупку еще более выгодной. В прошлом году было поставлено и произведено на российском рынке меньше автомобилей, чем рынок готов был употребить. В результате ограниченное предложение создает определенный ажиотаж».

В пятерку самых популярных марок у россиян в феврале вошли Lada, Kia, Hyundai, Renault и Toyota. Причем продажи отечественных машин выросли сразу на 13% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее февральский рост автопродаж в целом можно считать условным, ведь в основном на статистику повлияли отложенные поставки, говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль: «В основном в феврале мы фиксируем выдачи по тем контрактам, которые были заключены в декабре, январе и феврале. То есть сейчас происходит небольшое налаживание производства. Поэтому мы фиксируем выдачу в феврале, хотя по факту она включает несколько месяцев, которые тянутся вереницей с прошлых периодов».

Продажи новых машин выросли на символический процент, когда непосредственно в салонах их не хватало. И определенный дефицит автомобилей в этом году может сохраниться, поэтому покупателям не особенно стоит рассчитывать на какие-либо скидки продолжает Денис Мигаль: «Все производители умерили свои аппетиты, они хотят и готовы работать в условиях искусственного дефицита. Это означает, что ждать в этом году какого-то наиболее благоприятного момента для покупки автомобиля, выискивать скидки не стоит. Я думаю, что в 2021 году, скорее всего, этого не произойдет».

Тем временем новых машин в салонах подчас не только не хватает, но они еще и стабильно дорожают. С нового года, по подсчетам дилеров, автомобили 25 марок в среднем выросли в цене от 5% до 7%. Тем временем Минпромторг в первом квартале планирует еще и увеличить утилизационный сбор. На этом фоне не приходится ждать, что цены в автосалонах снизятся, да и курсы валют дают о себе знать, говорит гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков: «За прошлый год было зафиксировано значительное падение рубля по отношению к доллару и евро. И цены постепенно отыгрывали это падение, плюс инфляция и сборы.

В этом году мы продолжаем фиксировать увеличение стоимости, и весь год показатели будут корректироваться: в какие-то месяцы чуть быстрее, в какие-то — чуть медленнее.

Но если смотреть 20-летнюю историю российского рынка, то цены в рублях только росли. И сейчас, соответственно, будет то же самое».

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Впрочем, на авторынке считают, что рост цен не отпугнет россиян. По прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, за весь 2021 год в стране продадут 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. А рынок вырастет более чем на 2% по сравнению с 2020-м.