Ивановского чиновника вернули со строгого режима

Как стало известно “Ъ”, неожиданный поворот произошел в уголовном деле бывшего вице-премьера правительства Ивановской области Дмитрия Куликова. Областной суд 4 марта отменил находящемуся в колонии экс-чиновнику приговор, вынесенный два года назад, и отправил материалы дела на новое расследование. В результате Куликов сможет вернуться домой, где будет находиться под подпиской о невыезде.

Ивановский областной суд рассматривал апелляцию защиты экс-вице-премьера на приговор четыре заседания. Сам Дмитрий Куликов, с 2019 года отбывающий пятилетний срок в местной колонии ИК-6 за взяточничество и мошенничество, участвовал в процессе с помощью видеосвязи. Заседание, прошедшее 4 марта, оказалось скорее техническим: судья за пару минут зачитала резолютивную часть своего решения.

Оно оказалось неожиданным для всех участников процесса, включая Дмитрия Куликова. Был отменен приговор, вынесенный ему два года назад Октябрьским райсудом Иваново, а материалы уголовного дела в рамках ст. 237 УПК возвращены в прокуратуру, которая должна организовать по ним новое расследование.

«Апелляционное определение вступает в силу с момента оглашения,— отметила судья, после чего, обращаясь к осужденному, уточнила: — Дмитрий Анатольевич, решение понятно?»

По данным “Ъ”, уже через несколько часов бывший чиновник будет освобожден из колонии и приедет домой.

Его адвокат Дарья Константинова отказалась комментировать вынесенное решение, лишь отметив, что ее клиент остается под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщал “Ъ”, в июле 2019 года Дмитрий Куликов был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение настаивало, что чиновник получил 5 млн руб. от бывшего мэра Иваново и незаконно пользовался автомобилем Volkswagen Тouаreg. Защита настаивала, что факта передачи денег их клиенту не зафиксировано, средства не найдены, а обвинение построено лишь на показаниях, которые ничем не подтверждаются. Эпизод с иномаркой, настаивали адвокаты, и вовсе находится в плоскости гражданско-правовых отношений, а значит, не может быть предметом уголовного обвинения.

Тем не менее гособвинитель просил райсуд приговорить бывшего вице-премьера к 11 годам строгого режима и штрафу 4 млн руб. Согласно приговору, Дмитрий Куликов должен был отбыть пять лет в колонии общего режима и выплатить 3,7 млн руб. Однако затем облсуд отменил штраф.

Владислав Трифонов