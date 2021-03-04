«Клиенты крайне активно интересуются биржевыми фондами»

Что выбирают инвесторы в этом году? Как работают новые технологии и появились ли уникальные продукты? Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил эти вопросы с генеральным директором управляющей компании «Тинькофф Капитал» Русланом Мучиповым.

— Хотелось бы поговорить об инвестиционных продуктах вашего банка. Какой на данный момент состав линейки фондов «Тинькофф», что изменилось за последние месяцы?

— У нас линейка существенно расширялась в течение всего 2020 года. Очередное обновление состоялось в декабре, когда мы запустили три новых фонда. В целом всего у нас сейчас девять паевых фондов: три из них с консервативной стратегией «Вечного портфеля», шесть других — с более рискованной, но тоже интересной стратегией, с более высокой потенциальной доходностью. Если коротко, то стратегия «Вечного портфеля» предполагает некий сбалансированный подход, при котором портфель строится сразу из четырех классов активов, включая акции, золото, долгосрочные облигации, инструменты денежного рынка, которые уравновешивают динамику друг друга, что позволяет портфелю в целом оставаться более стабильным при сохранении интересной потенциальной доходности.

Эта стратегия исторически опережала инфляцию на 4% в год, независимо от валюты вложения, и у нас она представлена в виде фондов в трех валютах — рублях, долларах и евро. Исторически эта стратегия работала именно так — в соответствующей валюте превышая локальную инфляцию приблизительно на 4% годовых. Если коротко про шесть оставшихся фондов, с их помощью мы даем возможность нашим клиентам вложить деньги в технологический сектор США, в биотехнологии, в широкий американский или российский рынок акций, а также в компании, которые недавно провели IPO, разместив акции на бирже, и начали торговаться. Последний тренд очень популярен, и мы стараемся предоставлять клиентам то, на что сейчас есть наибольший спрос, который имеет под собой долгосрочную историю.

— Понятно, что у нас много организаций, которые в этом же направлении работают, видимо, по таким же схемам. Чем ваши биржевые, паевые фонды отличаются от того, что предлагают конкуренты, какие преимущества основные?

— В «Тинькофф» во главе угла стоит то, что, на наш взгляд, является наиболее востребованным у современной аудитории, а именно — доступность, прозрачность и автоматизация, роботизация инвестиций. Это то, что отличает все наши продукты от продуктов конкурентов, то, что помогает нам улучшить клиентский опыт, особенно для новичков в инвестициях. Поэтому у наших фондов, во-первых, экстремально низкий порог входа — от 5 руб. или 10 центов — это о доступности. Во-вторых, мы стремимся к обеспечению уникальной прозрачности управления деньгами наших клиентов, делая, таким образом, продукт под названием «паевой фонд» абсолютно понятным. Мы, например, в приложении «Тинькофф Инвестиции» информируем наших клиентов вообще обо всех операциях, которые происходят с их деньгами, вложенными в наши фонды. Мы в режиме реального времени публикуем, какие сделки внутри фонда совершены, какие дивиденды и купоны поступили, была ли выдача паев, сколько денег пришло и так далее. В-третьих, что касается роботизации, в некоторые наши фонды можно инвестировать в полностью автоматическом режиме контексте своей повседневной жизни, не замечая этого благодаря сервису «Инвесткопилка». Клиент, который пользуется дебетовой картой Tinkoff Black, может подключить «копилку» и настроить опции автопополнения за счет сдачи с покупок, полученных кэшбеков, процента на остаток по дебетовой карте и регулярного платежа на любую сумму по выбранному расписанию.

— То есть остатки на счетах, которые раньше можно было как-то пристраивать и получать повышенный процент, теперь можно в «Инвесткопилку» размещать? И деньги, которые не работают, будут автоматически работать, насколько я понял?

— Все верно, и не только остатки, но и сдачу с покупок, да. Вы пошли в магазин, к примеру, купили кофе за 160 руб., а 40 руб. сдачи условно с 200 руб. улетели в «Инвесткопилку» и автоматически были вложены в один из фондов «Тинькофф».

— Наверное, «Тинькофф» — пионер на российском рынке по продвижению доступных продуктов. И, естественно, благодаря банку инвестиционный процесс в России сдвинулся с мертвой точки, я бы так сказал, в последние годы. Какими темпами растет количество клиентов у вас, какими категориями вы сейчас оперируете?

— Мы очень рады тому, что клиенты крайне активно интересуются нашими биржевыми фондами. На текущий момент уже более 750 тыс. человек вложили в наши фонды свои сбережения — это абсолютный рекорд для России. Мы полагаем, что те принципы, которые мы заложили в нашу продуктовую линейку, оказались очень правильными и востребованными.

— Год к году или квартал к кварталу ситуация меняется, одни фонды показывают хороший результат, другие, может быть, не очень. Если брать последний квартал прошлого года и начало текущего, что можно выделить, какие фонды демонстрируют лучшую доходность?

— Действительно, наши фонды запускались в разное время, и в целом самым старшим из них всего лишь год, поэтому довольно сложно сравнивать их доходность между собой. Но я уже сейчас могу сказать, что на данный момент самым доходным фондом во всей линейке оказался «Тинькофф NASDAQ» (TECH), который принес уже более 30% в долларах с момента запуска. По итогам января 2021 года два наших новых фонда —«Тинькофф NASDAQ Biotech» и «Тинькофф Индекс IPO» — стали лучшими по доходности среди всех паевых фондов России, принесли более 9% каждый.

— Какие у вас планы на текущий год, будете ли расширяться? что может быть интересно клиентам?

— Мы, естественно, продолжим активно развивать и расширять нашу линейку паевых фондов, добавляя новые интересные стратегии в виде готовых портфелей, чтобы клиенты могли их в пару кликов покупать. Мы продолжим развивать однозначно тему автоматизации инвестиций в наши фонды, как внутри «Инвесткопилки», так и за ее пределами. Еще мы активно изучаем тему индивидуального доверительного управления — это когда у каждого клиента формируется портфель по своей индивидуальной стратегии. Сейчас такая услуга доступна скорее узкому кругу состоятельных клиентов, мы же изучаем, как ее можно демократизировать и автоматизировать. Нужен алгоритм полного цикла, который бы включал в себя не только формирование модельного портфеля, но и ребалансировки, и работу с различными корпоративными действиями, автопополнение по расписанию, помощь в уплате налогов и так далее. Надеюсь, сможем предложить что-то новое и интересное.