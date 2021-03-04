Майкопская детская поликлиника переехала в новое здание благодаря Индивидуальной программе развития Адыгеи Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса для Майкопской городской детской поликлиники на 1100 посещений в день

Улучшить условия приема и лечения детей удалось благодаря реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития РА. Результаты проделанной работы сегодня оценили Глава РА Мурат Кумпилов и директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Андрей Фисенко.

В церемонии также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, представители Кабинета министров РА, Госсовета-Хасэ РА, руководители организаций системы здравоохранения республики.

Глава Адыгеи подчеркнул, что создание новых условий для работы детского медучреждения – это еще один важный шаг в повышении качества и доступности медицинских услуг в рамках реализации стратегических инициатив Президента РФ Владимира Путина в сфере здравоохранения.

Майкопская городская детская поликлиника давно требовала расширения и улучшения условий работы. До последнего времени она располагалась на первом этаже жилого дома в микрорайоне Маяк и обслуживала большое число жителей развивающейся части города, где активно ведется жилищная застройка, проживает много молодых семей. Увеличились и показатели рождаемости благодаря нацпроекту «Демография» и другим мерам поддержки, которые инициированы Президентом РФ и Правительством РФ. В связи с этим руководством республики было принято решение о приобретении нового здания для детской поликлиники и современного медоборудования. На эти цели было направлено 180 млн. рублей в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития РА.

В новом многоэтажном здании созданы комфортные условия для пребывания маленьких пациентов и работы медперсонала. Все отделения поликлиники распределены согласно порядку оказания медицинской помощи детям, а также по принципу «бережливых технологий». В поликлинике начали предоставлять комплекс медицинских услуг, часть из которых ранее оказывали в других учреждениях. Теперь в новой поликлинике открыты рентген-кабинет, кабинеты ЭЭГ (электроэнцефалограмма), РЭГ (реоэнцефалогрфия), ЭМГ (электромиография), а также кабинет охраны зрения для детей. Также открыты комната кормления для грудных детей, отделение реабилитационно-восстановительного лечения.

Для удобства жителей новое здание построено в густонаселенном микрорайоне Черемушки рядом с новым Медицинским центром, который также был открыт в прошлом году. Таким образом, благодаря Индивидуальной программе создан комплекс учреждений здравоохранения в спальном микрорайоне города.

«В прошлом году при поддержке федерального центра у нас заработала Индивидуальная программа развития Адыгеи. Детская поликлиника – это очередной завершенный проект в рамках данной программы. То есть сегодня мы уже видим результаты нашей последовательной работы по улучшению качества медпомощи. И мы благодарны Президенту РФ, Правительству РФ, нашему куратору – Минсельхозу РФ, всем, кто участвовал в формировании Индивидуальной программы развития, за поддержку наших инициатив, важных для развития региона», – отметил Глава РА.

Мурат Кумпилов также поблагодарил Министра здравоохранения РФ и руководство профильных федеральных ведомств за поддержку, внимание к региону и выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие в подготовке кадров, внедрении современных методов лечения.

В свою очередь Андрей Фисенко дал положительную оценку педиатрической службе Адыгеи. Главным результатом работы является снижение уровня младенческой смертности. По этому показателю Адыгея занимает 6 место в стране, значительно увеличив число спасённых детских жизней за год.

Для улучшения работы в этом направлении Глава Адыгеи поручил руководству минздрава РА и МГТУ рассмотреть предложения о новых формах сотрудничества с НМИЦ здоровья детей, в том числе в рамках повышения квалификации медработников и преподавателей медицинского института МГТУ.

«Пандемия коронавируса скорректировала наши планы, в то же время мобилизовала нас. Мы принимали оперативные решения, открывали инфекционные госпитали, внедряли необходимые меры для снижения числа заболевших, приобретали новое оборудование, лекарственные препараты. На эти и другие меры поддержки населения были затрачены значительные средства из федеральной и республиканской казны, внебюджетных источников. Но наши усилия по совершенствованию системы здравоохранения будут результативны только при помощи медработников», – отметил Мурат Кумпилов.

В ходе общения с медперсоналом поликлиники Глава Адыгеи рекомендовал внимательно относиться к пациентам, что является ключевым фактором в улучшении медицинской помощи.

Главный врач ГБУЗ РА «Майкопская городская детская поликлиника» Нурия Швецова поблагодарила руководство республики, минздрава за созданные условия, которые позволяют повысить качество медпомощи для детей. Если раньше педиатрическая служба работала в 3 смены, то в новом отделении будет организовано 2 смены.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что работа по развитию системы здравоохранения региона продолжится как в рамках Индивидуальной программы, нацпроекта «Здравоохранение», так и других программ. Особенно это касается педиатрической службы. В частности, в республике действует региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Кроме того, в прошлом году в рамках реализации программы «Детское здравоохранение» было приобретено медицинское оборудование и созданы комфортные условия в детских поликлинических подразделениях республики. Всего на эти цели было направлено около 50 млн. рублей.