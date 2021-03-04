Поступление налогов в муниципальный бюджет Сочи с начала года увеличилось на 13%

Собираемость налогов в сочинский бюджет в январе-феврале 2021 года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Согласно отчету департамента экономики, по состоянию на 1 февраля доход от налога на прибыль организаций составил 121,5 млн руб., общий доход бюджета – 535,9 млн руб.

Объем экономики Сочи в 2020 году превысил 347 млрд руб., большая часть дохода пришлась на компании, работающие в туризме, сфере обслуживания и торговле, предприятия общественного питания и транспорт. Самый высокий темп роста показали такие сферы, как общественное питание, развитие инженерной инфраструктуры, строительство, торговля, информация и связь. Общее количество трудовых ресурсов, занятых во всех отраслях, в настоящий момент превышает 305 тыс. человек. Прогнозируется, что в 2021 году городская экономика вырастет не менее, чем на 4%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, расходная часть бюджета Сочи на текущий год была увеличена на 205 млн руб.

Ольга Логинова