Расходную часть бюджета Сочи увеличили на 205 млн рублей

Депутаты Городского собрания Сочи утвердили изменения в годовой бюджет муниципального образования в ходе очередной сессии 25 февраля, сообщается официальный сайт ГСС города-курорта.

По решению депутатов, в 2021 году на 105 млн руб. будут увеличены расходы на реализацию муниципальных программ. Департамент городского хозяйства получит дополнительно 83 млн рублей на приобретение контейнеров и модульных конструкций для складирования твердых бытовых отходов. Еще свыше 17 млн руб. будет дополнительно выделено на проектные работы по обустройству сетей водоснабжения и канализации микрорайона для многодетных семей в п. Аше Лазаревского района, газоснабжение сел Измайловка и Семеновка Хостинского района в рамках программы «Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи». Таким образом, расходная часть бюджета Сочи вырастет в общей сложности на 205 млн руб.

В ходе сессии Городского собрания также были утверждены решение о создании муниципального автономного учреждения культуры «Сочинский симфонический оркестр», а также запрос на включение федеральной территории Сириус в зону эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в бюджет Сочи, принятый депутатами ГСС в первом чтении на 2021 год был заложен дефицит в 330 млн руб. Согласно проекту, размещенному на портале финансового департамента администрации города, в будущем году доходы муниципалитета должны были составить 14,9 млрд руб., расходная часть – 15,2 млрд руб.

Ольга Логинова