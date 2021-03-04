Продажи LCV группы ГАЗ сократились на 15% в феврале

По итогам февраля продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ на российском рынке сократились к февралю 2020 года на 15%, до 3 250 машин, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Падение несколько замедлилось к январю: в первый месяц 2021 года падение продаж составило 18%, компания реализовала 2 102 автомобиля.

В целом, по данным АЕБ, в феврале российский авторынок показал скромный рост на 0,8% к февралю прошлого года, в стране продано немногим более 120 тыс. автомобилей. «Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с ещё одним месяцем восстановления. В целом рынок остается на уровне прошлого года, как и сообщил АМС (Automobile Manufacturers Committee, комитет автопроизводителей АЕБ) на недавней пресс-конференции. Март предоставит более точную картину с учетом данных о продажах всех брендов, участвующих в обмене», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

В 2020 году в России продано 51,7 тыс. легких коммерческих автомобилей ГАЗ, по итогам года объем продаж сократился на 20% к уровню 2019 года. Доля компании на рынке снизилась с 3,6% до 3,2%. В целом рынок новых LCV в стране снизился на 9,1%, продажи составили 1,6 млн машин.

Владимир Зубарев