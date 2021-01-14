Продажи LCV Группы ГАЗ упали на 20% в 2020 году

По итогам 2020 года в России было продано 51,7 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам года объем продаж сократился на 20% к уровню 2019 года. Доля компании на рынке за год снизилась с 3,6% до 3,2%.

В целом рынок новых легких и легких коммерческих автомобилей в России упал в 2020 году на 9,1% — было продано около 1,6 млн машин. Такой результат оказался выше последних прогнозов АЕБ.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, 2020 год оказался одним из самых сложных для российского автомобильного рынка – продажи превышали показатели предыдущего года всего четыре месяца в году. «Несмотря на все трудности, по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Этот год подтвердил весьма прочное положение и долгосрочную заинтересованность автопроизводителей в российском рынке, а также критически важное значение мер государственной поддержки для устойчивости автомобильного бизнеса в России»,— рассказал господин Штэрцель. Он добавил, что АЕБ не ожидает существенных изменений в 2021 году и прогнозирует рост рынка на 2,1%.

Анастасия Еремина