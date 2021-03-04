Вблизи Новоуральска запустят новое хранилище радиоактивных отходов Его планируют эксплуатировать до 2036 года

ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (НО РАО) получило разрешение «Росатома» на ввод в эксплуатацию второй очереди приповерхностного пункта финальной изоляции радиоактивных отходов 3 и 4 классов вблизи Новоуральска (Свердловская область). Документ подтверждает готовность объекта к эксплуатации, сообщила пресс-служба НО РАО.

«Разрешение выдано на основании полученного в феврале заключения Ростехнадзора о соответствии построенного объекта капительного строительства требованиям проектной документации, подтверждающего соответствие построенного приповерхностного пункта финальной изоляции РАО проекту реконструкции»,— сообщили в компании. Сейчас НО РАО проходит процедуру лицензирования эксплуатации нового хранилища.

Первая очередь пункта финальной изоляции была введена в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Хранилище рассчитано на 15 тыс. куб. м. Общий объем финальной изоляции РАО составит около 55 тыс. куб. м. Реконструкция объекта началась в 2018 году. Эксплуатировать хранилище предполагается до 2036 года. После закрытия объекта в месте его размещения и на прилегающей территории будет организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

ФГУП «НО РАО» — национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами, единственная организация, уполномоченная вести деятельность по окончательной изоляции радиоактивных отходов, а также другие связанные с этим функции. В инвестпрограмме ФГУПа определены 30 площадок в 18 регионах России для исследования возможности размещения объектов окончательной изоляции радиоактивных отходов.

Отметим, что в Новоуральске также расположен Уральский электрохимический комбинат (входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом») — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. С 2019 года местные жители проводят акции протеста против ввоза на Урал урановых «хвостов» из Германии.

Подробнее об этом — в материале «Новоуральск не обеднел ураном».