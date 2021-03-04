Подрядчиков по ремонту дорог в Краснодаре обвиняют в присвоении 11 млн рублей

На Кубани будут судить подрядчиков, присвоивших 11 млн руб. при ремонте дорог в Краснодаре, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Установлено, что компании, в которых работали обвиняемые, выполняли муниципальный контракт по ремонту дорог в Краснодаре. Асфальт был уложен некачественно: его толщина, коэффициент уплотнения и процент водонасыщения не соответствовали ГОСТу, что подтвердила экспертиза. Однако в документах руководители и сотрудники компаний указали ложные сведения об объеме выполненных работ. В результате махинаций мэрии Краснодара был причинен ущерб на сумму 11 млн руб.

На имущество одной из компании сейчас наложен арест в качестве обеспечительной меры. Дело в отношении пяти обвиняемых направлено в суд, им грозит до десяти лет лишения свободы по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, октябре 2020 года сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконные действия группы «обнальщиков», которые выводили средства, выделенные на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По данным УФСБ по Краснодарскому краю, через незаконные схемы прошли около 50 млн руб.

Виктория Колганова