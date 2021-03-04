Депутат Вера Ганзя: закон о родственниках иноагентов затевается ради супруги Навального

Депутат Госдумы от Новосибирской и Томской областей Вера Ганзя считает, что законодательная инициатива, согласно которой родственников иноагентов не будут допускать к выборам, «пытаются протащить ради двух-трех человек». «Всех мы их знаем пофамильно. Первая, ради кого затевается этот закон, это супруга Навального. У нас сегодня законы принимаются исключительно точечной направленности. Сегодня иностранным агентом могут признать любого человека, даже жертву провокации. Пришлет кто-нибудь деньги из Казахстана, и пожалуйста, тебя финансирует иностранное государство со всеми последствиями»,— заявила депутат в интервью ТВ2 от 4 марта.

Она также высказалась по поводу признания иноагентами правозащитных некоммерческих организаций (НКО).

«В этом случае наше государство перебдело, и закручивать здесь гайки не только бессмысленно, но и в некотором случае вредно»,— считает Ганзя.

По ее мнению, НКО не должны страдать от государства, ведь кроме них некому отстаивать права простого человека, так как суды и прокуратура защищают узкую группу лиц. Вчера стало известно, что Минюст РФ включил в список НКО-иноагентов профсоюз медработников «Альянс врачей», который сотрудничает с «Профсоюзом Навального».

Юлия Демкина