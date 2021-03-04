Участники Проекта 5-100 в QS World University Rankings by Subject

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|Университеты
|Предметный рейтинг
|Позиция
|Национальный исследовательский Томский политихенический университет
|Нефтяная инженерия
|23
|Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
|Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых
|42
|Нефтяная инженерия
|51-100
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|Политика и международные отношения
|45
|Социология
|50
|Образование
|64
|Экономика и эконометрика
|76
|Математика
|95
|История
|51-100
|Социальная политика
|51-100
|Философия
|51-100
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|Нефтяная инженерия
|51-100
|Социальная политика
|51-100
|Управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга
|51-100
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|Физика и астрономия
|50
|Математика
|92
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|Нефтяная инженерия
|51-100
|Физика и астрономия
|90
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|Нефтяная инженерия
|51-100
|Национальный исследовательский университет ИТМО
|Информатика и информационные технологии
|74
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|Физика и астрономия
|86
|Российский университет дружбы народов
|Современные языки
|88
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