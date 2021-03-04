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Участники Проекта 5-100 в QS World University Rankings by Subject

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Университеты Предметный рейтинг Позиция
Национальный исследовательский Томский политихенический университет Нефтяная инженерия 23
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых 42
Нефтяная инженерия 51-100
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Политика и международные отношения 45
Социология 50
Образование 64
Экономика и эконометрика 76
Математика 95
История 51-100
Социальная политика 51-100
Философия 51-100
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Нефтяная инженерия 51-100
Социальная политика 51-100
Управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга 51-100
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Физика и астрономия 50
Математика 92
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Нефтяная инженерия 51-100
Физика и астрономия 90
Казанский (Приволжский) федеральный университет Нефтяная инженерия 51-100
Национальный исследовательский университет ИТМО Информатика и информационные технологии 74
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Физика и астрономия 86
Российский университет дружбы народов Современные языки 88
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