Участники Проекта 5-100 в QS World University Rankings by Subject

Университеты Предметный рейтинг Позиция Национальный исследовательский Томский политихенический университет Нефтяная инженерия 23 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Инженерное дело в горной промышленности и добыче полезных ископаемых 42 Нефтяная инженерия 51-100 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Политика и международные отношения 45 Социология 50 Образование 64 Экономика и эконометрика 76 Математика 95 История 51-100 Социальная политика 51-100 Философия 51-100 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Нефтяная инженерия 51-100 Социальная политика 51-100 Управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга 51-100 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Физика и астрономия 50 Математика 92 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Нефтяная инженерия 51-100 Физика и астрономия 90 Казанский (Приволжский) федеральный университет Нефтяная инженерия 51-100 Национальный исследовательский университет ИТМО Информатика и информационные технологии 74 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Физика и астрономия 86 Российский университет дружбы народов Современные языки 88