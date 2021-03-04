Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о книге, посвященной известному ювелиру Альдо Чипулло.

В последнее время дом Cartier дает немало поводов поговорить о себе, причем самых что ни на есть приятных, таких как старт продаж книги Cipullo. Making jewelry modern издательства Assouline. Посвящена она выдающемуся дизайнеру Альдо Чиппуло, придумавшему для Cartier New York и знаменитый Love, и теперь уже — после возрождения коллекции — не менее знаменитый «Гвоздь».

«Альдо Чипулло родился в Неаполе в 1935 году в семье ювелиров и, переехав в Нью-Йорк, стал самым востребованным дизайнером 1970-1980-х годов. В этот период времени начинается его сотрудничество с домом Cartier»,— пишут в релизе, посвященном книге. Это сухой вариант биографии. А чтобы понять, кто такой Чиппуло на самом деле, достаточно посмотреть на его фото — красавец, эстет, модник — и на фото украшений его дизайна. Среди них немало интересного и помимо Love и Nail.

Но эта книга не только про посмотреть, но и про почитать. В основе книги — воспоминания брата Чиппуло. Написала ее великая и прекрасная Вивьен Беккер.