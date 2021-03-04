«Спрос на новые форматы показывает устойчивый рост»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты пользуются наибольшим спросом и почему.



Конкурентная борьба за клиента провоцирует девелоперов создавать новые форматы и креативную архитектуру не только в старых границах города, но в активно развивающейся Новой Москве. К примеру, в этой локации стали проектировать пентхаусы — это просторные квартиры с премиальными характеристиками на верхних этажах.

Высокие потолки и панорамные окна — обязательные в данном случае элементы. Ранее они обычно предусматривались в высотных зданиях высокого класса в центре города. Теперь, по данным экспертов компании «Метриум», такой вариант можно найти и в новостройке бизнес-класса в Новой Москве.

Близкий пентхаусам по своим характеристикам тип жилья — двухуровневые квартиры. Но в отличие от первых двухуровневые лоты вовсе необязательно располагаются в верхней части здания. Помимо этого, у них может быть сравнительно небольшая суммарная площадь и стандартная высота потолков. Изначально двухуровневые квартиры также появились в дорогих новостройках. Сейчас они встречаются уже во многих проектах за границей МКАДа, отмечают брокеры.

Экспериментируют девелоперы Новой Москвы и с разными форматами жилья, привнося в проекты характеристики загородных домов. Например, квартиры с патио — небольшим палисадником, где человек может разбить сад, цветочные клумбы или обустроить небольшую зону для семейных завтраков и ужинов на открытом воздухе. Обычно такая опция есть у жителей таунхаусов, но в Новой Москве застройщики предусмотрели такую опцию и для жителей многоквартирных домов.

Спрос на новые форматы квартир в Новомосковском регионе показывает устойчивый рост, отмечают эксперты. Но все же стандартные квартиры с точки зрения их планировочных решений на местном рынке пока преобладают.