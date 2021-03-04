«Subaru XV отчасти нишевый продукт»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках модели.

Если вы посмотрите в сети обзоры компактного городского кроссовера Subaru XV и попытается все мнения привести к общему знаменателю, то получится приблизительно следующее: автомобиль критикуют за немного архаичный дизайн приборов, за не слишком качественный звук штатной медиасистемы и за то, что пластик отделки мягкий только на верхней части панели. Но при этом машина способна фантастически быстро откликаться на педаль газа, обеспечивает точность управления и комфорт движения по дорогам самого разного качества, имеет высокий клиренс и другие достоинства, имеющие отношение, скажем так, к сути автомобиля, а не к его декору.

Поэтому очевидно, что XV отчасти нишевый продукт, который выбирают те, кто требует от машины чуть больше, чем ежедневные комфортные поездки от дома до офиса. На днях компания Subaru объявила официальный старт приема заказов на обновленный кроссовер XV 2021 модельного года. Он получил ряд изменений во внешности, но, поскольку мы с вами уже говорили, что это не главное, перейдем к сути. Автомобиль получил доработанную подвеску с измененными характеристиками пружин и амортизаторов, что повлияло на плавность хода и комфорт как для водителя, так и для пассажира. Плюс все комплектации, включая базовую, получили пакет систем превентивной безопасности. Теперь тут есть адаптивный круиз-контроль и система помощи при смене полосы движения, система автоматического экстренного торможения и система предаварийного управления акселератором, система удержания в полосе и другие электронные помощники.

Как и прежде, модель располагает продвинутым набором алгоритмов для движения по бездорожью. Система X-Mode регулирует параметры работы двигателя без ступенчатой трансмиссии, систем полного привода и динамической стабилизации для того, чтобы движение даже по самым сложным дорожным участкам, включая грязь и глубокий снег, не доставляло неприятностей и хлопот, которые могут быть куда существеннее, чем недостаточно мягкий пластик в отделке салона.