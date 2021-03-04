Предприниматели рассчитывают на поддержку государства после пандемии Депутат Архангельской городской Думы Петр Ватутин говорит о росте обращений со стороны бизнеса с просьбой о предоставлении государственной поддержки во время кризиса

По мнению экспертов, каждая десятая компания в России рискует закрыться в этом году, не справившись с последствиями пандемии. Особенно больно кризис ударил по малому и среднему бизнесу, который отмечает существенное снижение прибыли. Также пострадали и многие крупные компании, руководство которых в качестве возможных мер государственной поддержки, в первую очередь, хотели бы увидеть налоговую амнистию и субсидии, необходимые для сохранения занятости.



Не секрет, что в текущих экономических реалиях многие работающие граждане осознают повышенные риски остаться без работы и основного дохода. В этом ключе для государства на первое место выходят социальные риски из-за возможного роста безработицы.

Некоторые сектора экономики пострадали особенно сильно. Например, отрасль ресторанов и кафе вряд ли сможет пережить 2021 год без каких-либо налоговых послаблений. Многие организации данной сферы в прошлом году столкнулись с резким падением выручки из-за того, что граждане предпочитали оставаться дома в период пандемии. Не спас даже бурный рост сервисов доставки еды. В некоторых случаях, в качестве еще одной меры поддержки, можно, например, признать задолженность некоторых предприятий общепита безнадежной (например, если выручка точки сократилась более чем на 50%). Серьезной проблемой для многих предприятий остаются также вопросы, связанные с арендой: для части подобных организаций, которые обращались за льготной арендой или отсрочкой по оплате государственного имущества, целесообразно рассмотреть возможную пролонгацию арендных льгот.

Стоит добавить, что общее положение бизнеса во многом будет зависеть от экономического роста, на который, в свою очередь, может негативно повлиять пандемия Covid-19. В России новая волна теоретически может наступить в апреле этого года из-за снижения иммунитета граждан после зимы. Однако большие надежды сейчас возлагаются на дальнейшую вакцинацию населения. Поэтому населению рекомендуют по-прежнему соблюдать меры безопасности и держать социальную дистанцию.

«Несмотря на то, что в России был своевременно выработан ряд мер государственной поддержки во время еще первой волны пандемии, многие предприниматели жаловались на ее недоступность. Так, некоторые предприятия, остро нуждающиеся в поддержке, не смогли получить помощь в ряде случаев из-за несоответствия каким-то незначительным и формальным требованиям. Отчасти это было с вязано с тем, что указанные меры принимались в сжатые сроки и чрезвычайных условиях. Новые меры должны учитывать этот опыт и быть более эффективными», — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» Архангельской городской Думы Петр Ватутин.