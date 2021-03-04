Абонентская база МТС сократилась впервые с 2017 года

Абонентская база МТС в России в 2020 году снизилась на 0,6 млн подключений, до 78,5 млн, следует из отчетности оператора. По итогам 2019 года база МТС составляла 79,1 млн абонентов. Последний раз абонентская база МТС упала на 2,2% по итогам 2017 года, а ранее — только в 2013 году.

Совокупная выручка группы по итогам 2020 года составила 494,9 млрд руб., увеличившись на 5,2%. Мобильная выручка оператора в российском сегменте в 2020 году увеличилась за этот период на 4,5%, до 334,5 млрд руб. Рост выручки при снижении числа абонентов был обусловлен переходом части клиентов на более дорогие тарифы, пояснила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова. «Повлиял и рост количества пользователей экосистемных продуктов МТС»,— пояснила она. Их число по итогам 2020 года достигло 7 млн, отмечается в отчетности.

Ранее о сокращении абонентской базы на 9% год к году в четвертом квартале 2020 года отчитался «Вымпелком». Отток клиентов в компании связывали с «недостаточным восприятием качества сети, снижением продаж на фоне строгих карантинных ограничений и сокращением мигрантов в базе» в первом полугодии 2020 года.

Анастасия Гаврилюк