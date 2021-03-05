Мал да удал!

Не секрет, что бизнесу, особенно малому и микробизнесу, в современных условиях живется нелегко. Пандемия обострила многие проблемы в экономике страны, заставила пересмотреть все бизнес-процессы. Рынок изменился. Выжили сильнейшие и самые изобретательные. С этой точки зрения у малых предприятий были и свои преимущества. Будучи более гибкими и привыкшими жить в условиях стресса, жизнеспособные субъекты МСБ быстрее отреагировали на новую реальность и перестроили формат работы.

Так, по предварительным подсчетам рейтингового агентства «Эксперт РА», за 2020 год банки выдали субъектам малого и среднего бизнеса кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей, что всего на 2% ниже показателей 2019 года (7,8 трлн). В итоге портфель кредитов МСБ за 2020-й вырос на 23%, что является рекордом с 2012 года. Более того, в 2020 году зарегистрировано 948 тыс. новых ИП, против 808 тыс. в 2019-м.

Безусловно, немалую роль в сохранении бизнес-среды сыграла поддержка государства и готовность финансовых учреждений «подставить плечо». В феврале президент анонсировал продление мер господдержки бизнесу на 2021 год. Однако опыт 2020 года показал, что получить ее не так просто. Это связано с введением ограничений предоставления кредитов по отраслям, изменением максимальных лимитов, а также с условиями обеспечения, длинными сроками предоставления кредитов и другими нюансами.

«За бортом» программ остались не только предприниматели менее пострадавших отраслей, но и региональные банки, так как условиям участия в государственных программах поддержки бизнеса соответствуют только крупные федеральные игроки, а региональные банки – это в своем роде тоже малый бизнес на финансовом рынке. Ощущая на себе все сложности и задачи сегмента МСБ, «Урал ФД», как региональный банк Прикамья, разработал собственные меры поддержки клиентов.

«Мы – в одной лодке. У нас общие ценности и цели с предпринимателями края. В 2020 году главной задачей для всех было выжить. Для нас, как для банка, первоочередной целью стало не растерять клиентов и сохранить портфель. Банки не заинтересованы в банкротстве своих заемщиков, мы очень хотим, чтобы все клиенты стабильно работали и имели возможность наращивать бизнес. Поэтому в течение 2020 года мы сосредоточили внимание на отработке «проблемных» займов, занимались корректировкой и адаптацией условий предоставления кредитов и банковских гарантий. Предоставляли клиентам, пострадавшим от пандемии, возможность рассрочки и реструктурировали ставки», – отмечает Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий корпоративного бизнеса «Урал ФД».

В качестве первоочередной меры, направленной на оказание адресной поддержки заемщикам банка «Урал ФД» в условиях пандемии, была разработана и внедрена собственная программа реструктуризации кредитов согласно 106-ФЗ от 3.04.2020.

По итогам за 2020 года, банк оказал поддержку в виде полного освобождения от платежей по основному долгу и процентам на срок до 6 месяцев 101 действующему клиенту на общую сумму 680 млн руб., в том числе по 106-ФЗ – на сумму 424 млн руб. Как сообщают специалисты «Урал ФД», по состоянию на 1 февраля 2021 года все клиенты банка вышли из льготного периода, и только семь из них имеют просроченную задолженность.

Таким образом, несмотря на пандемию, ограничения и экономические потрясения, малый бизнес в России не только не умирает, но и продолжает развиваться. А значит, предпринимателям по-прежнему нужна финансовая поддержка, и наш региональный банк готов ее оказать. С 1 февраля 2021 года «Урал ФД» улучшил условия кредитования для бизнеса. Сейчас заемные средства доступны по ставке от 8,5%*.

«Мы предлагаем широкую линейку кредитов на любые цели: пополнение оборотных средств, покупку недвижимости, транспортных средств, рефинансирование. Там, где федеральный банк откажет не глядя, мы найдем возможность предложить вариант или поможем понять и устранить стоп-факторы, которые мешают выдаче кредита. Это высоко ценят наши клиенты.

Очень популярным кредитным продуктом «Урал ФД» стал продукт «Бизнес-ипотека». Возможность отсрочки погашения платежа до 12 месяцев, дифференцированные (убывающие) платежи, первоначальный взнос от 10%, комфортная процентная ставка, расширенный срок кредитования (10 лет), индивидуальный подход к каждому клиенту делают этот кредит удобным для бизнеса и конкурентным на рынке финансовых услуг.

Еще одним драйвером в линейке кредитных продуктов нашего банка является кредит «Рефинансирование». С его помощью предприниматели могут выгодно погасить задолженность перед другими банками или лизинговыми компаниями, объединив все имеющиеся кредиты в один новый, с более низкой ставкой и более комфортным режимом погашения», – рассказывает Ольга Зайцева.

Наряду с кредитованием, продуктовая линейка банка «Урал ФД» включает расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, банковские гарантии, инкассацию и другие продукты и услуги. Благодаря удобному набору опций и технологичному Интернет-банку клиенты могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

Еще одним направлением в работе финансового игрока является проведение для предпринимателей семинаров, помогающих развитию бизнес-компетенций. Так, например, известные эксперты рассказывают об изменениях в налоговом законодательстве, помогают разобраться в тонкостях банковского контроля, представляют тренды в маркетинге, СММ или менеджменте. Ближайший семинар, посвященный налогообложению, будет выложен в видеоформате в группах «Урал ФД» «ВКонтакте» и на Facebook.

Узнать более подробную информацию можно на сайте «Урал ФД» в разделе «Кредиты», по телефону 8-800-100-10-40, а также в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов.