Константин Долонин назначен управляющим Курским отделением ПАО Сбербанк

1 марта 2021 года на должность Управляющего Курским отделением ПАО Сбербанк назначен Константин Долонин, ранее занимавший должность управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк.



Константин Долонин с отличием окончил Пермский государственный университет по специальности «Экономическая кибернетика» в 1993 году, а в 2019 году - аспирантуру Самарского государственного экономического университета по направлению «Экономика» с присвоением квалификации «Преподаватель-исследователь».

До прихода в Сбер, Константин Алексеевич занимал руководящие позиции в крупных коммерческих банках. Свою карьеру в компании начал в 2011 году в качестве Управляющего Самарским отделением.

Отмечен благодарностями и почетными грамотами губернатора Самарской области и главы городского округа Самара. Награжден памятным нагрудным знаком губернатора Самарской области «Куйбышев – запасная столица».

Женат, воспитывает шестерых детей.