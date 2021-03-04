WhatsApp добавил аудио- и видеозвонки в версию для ПК

Мессенджер WhatsApp анонсировал появление голосовых и видеозвонков в десктопной версии приложения. В настоящий момент с приложения для компьютеров можно позвонить только одному человеку, в будущем разработчики планируют добавить групповые аудио- и видеозвонки.

Звонки работают только в устанавливаемом на компьютер приложении, а не в веб-версии мессенджера. В компании подчеркивают, что звонки защищены сквозным шифрованием и их никто не сможет подслушать. Представители WhatsApp объясняют нововведения новыми форматами работы в связи с пандемией коронавируса. Также теперь приложение работает стабильно как в альбомной, так и портретной ориентации. Автономное окно с изменяемыми размерами всегда находится поверх остальных окон.

Евгений Федуненко