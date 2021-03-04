Вечер одноактных балетов Solo

Это три одноактных спектакля, главные роли в которых исполнят ведущие солисты Большого театра Кристина Кретова и Игорь Цвирко, сам Игорь Колб и семь лучших танцовщиков Москвы — из тех, что специализируются на современном танце.

С того самого момента, как балет появился при дворе Короля-Солнце, зрители приходили в театр ради больших артистов и великих историй. Чаще всего это были истории любви — ведь даже к великим смертоубийствам на сцене приводили великие страсти, любовь и ревность сплавлялись в смертоносную сталь. И всегда в центре спектакля был большой артист — именно для того, чтобы увидеть, как замечательный N придушит божественную NN, а фантастическая X пришлет змею невероятной Z, публика забивала и забивает залы до галерки. Людям нужны герои — и балетная сцена не устает их предлагать. Программа, что пройдет на сцене Александринского театра 22 марта, неспроста называется Solo — даже если в одном из спектаклей на сцене будут семь равноправных мужчин. Она дает возможность рассмотреть каждого из артистов пристально, дает монолог каждому — и это будут потрясающе разные рассказы в танце.

Одноактный балет Monaxia, поставленный 26-летним хореографом Дмитрием Масленниковым, известным в основном сотрудничеством с телепроектом «Танцы на ТНТ», для ведущей солистки Большого Кристины Кретовой, представляет нам трагическую историю бессмертной красавицы, любая человеческая связь которой оканчивается неизменным прощанием навек. Двое мужчин, появляющихся вместе с танцовщицей на сцене, возникают в разных ролях — это может быть и случайный прохожий, и муж, и сын, но разлука героини со всеми неизбежна: они-то смертны. Оттого балет и называется «Одиночество» (так переводится с греческого Monaxia), что, как боги из греческих мифов, вдохновлявших хореографа, героиня встречает смертных и поневоле расстается с ними, когда приходит их срок. Так воплощенная любовь раз за разом переживает горечь утраты — и неудивительно, что на главную роль приглашена именно Кристина Кретова, танцовщица с отчетливым драматическим дарованием, а в одной из мужских ролей занят Игорь Цвирко, поражающий публику Большого не только виртуозным танцем, но и яркой актерской игрой.

Вторая история вечера — портрет танцовщика на вершине славы, Но никакого благостного принятия лавровых венков, никакого нарциссизма. Хореограф Александр Челидзе поставил для Игоря Колба яростный монолог о том, что творчество — это всегда одиночество, и каждый выход на сцену — как первый. Диапазон выбора, что предлагает жизнь, — огромен, в одну секунду ты корчишься на полу и ползком преодолеваешь невидимые препятствия, в другую — взлетаешь легко и вольно, и так — каждый день, всю карьеру, без остановки. Каждый день — «С чистого листа» (так называется балет, или No Name). Даже если твое имя, как у Колба, — давно уважаемая марка.

Третий спектакль вечера «Все пути ведут на Север» — постановка бельгийского хореографа Карин Понтьес, в 2017 году получившая «Золотую маску» как лучший спектакль в современном танце. Театр «Балет Москва» состоит из двух трупп — классической и современной — и к нам едет современная. Семь артистов хай-класса, каждый из которых уже активно ставит сам (и Алексей Нарутто уже получал номинацию на «Маску» за свою работу, а спектакль Александра Шуйского попадал в лонг-лист национальной премии), обладают прекрасной выучкой, их мышцы воспитаны не менее, чем у солистов классических театров. Карин Понтьес (учившаяся в бежаровской «Мудре») предложила семи танцовщикам импровизировать на тему мужества и мужественности, разбираться на сцене с тем, что это значит — быть мужчиной. Затем собрала эти импровизации в быстрый, открытый, искренний спектакль, где неожиданно возникающие лирические моменты перебиваются самоиронией артистов, «Все пути ведут на Север» получился поразительно жизнерадостным спектаклем — ровно таким, что необходим в наше время. Семь героев — героев спектакля, у каждого из которых свой характер, и героев-танцовщиков — составляют правильную компанию звездам Мариинского и Большого театров.

Проект Dance. Dance. Dance стартовал в Петербурге в 2018 году. Тогда был представлен вечер одноактных балетов, поставленных на премьеров Мариинского театра — Игоря Колбу, Данилу Корсунцева и Евгения Иванченко. В 2019 году проект был посвящен 130-летию Вацлава Нижинского. В 2021 году Dance. Dance. Dance продолжает свою миссию по развитию хореографического искусства.

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