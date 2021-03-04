В Воронеже после годового перерыва начинает работать театр кукол

В марте Воронежский государственный Театр кукол «Шут» им. Валерия Вольховского возобновляет показ спектаклей для зрителей после годового перерыва из-за связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью театра Сергей Попов.

В марте спектакли будут идти на сцене Дома актера, куда кукольный временно переехал из-за ремонта собственного здания на проспекте Революции. В афише четыре спектакля — «Белоснежка и семь гномов» (20 марта), «Три поросенка и Черный волк» (21 марта), «Каштанка» (25 марта) и «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак» (28 марта). Билеты на спектакли «Шута» также будут продаваться в кассе Дома актера с 9 марта.