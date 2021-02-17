Воронежский концертный зал на время примет труппу театра кукол «Шут»

Театр кукол «Шут» переедет с 1 марта в Воронежский концертный зал. Об этом сообщил портал DeFacto со ссылкой на региональный департамент культуры. Предварительно, кукольный театр на новой сцене будет работать месяц.

Переезд связан с реконструкцией здания «Шута». Контракт за 88,9 млн руб. получило местное ООО «Ремонтно-строительная компания ''Панорама''». Практически сразу после начала работ общественники заявили, что памятник архитектуры будет испорчен из-за использования вентфасадов.

В облправительстве уверяли, что театр будет воссоздан в первоначальном виде. Работы также инспектировала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, которую региональные власти также попросили выделить дополнительные средства на капремонт «Шута».

Александр Прытков