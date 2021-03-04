Прямые авиарейсы в Китай запустят из Стригино в марте

В конце марта авиакомпания Azurair начнет выполнять рейсы из Стригино (Нижний Новгород, входит в холдинг «Аэропорты регионов») в Санью (Китай, остров Хайнань). Первый перелет запланирован 30 марта, с 27 апреля рейсы будут выполняться регулярно по вторникам. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Вылет из Нижнего Новгорода запланирован в 18:25, самолет приземлится в Санье в 9:25 по местному времени. Летать будут самолеты Boeing 767. Стоимость билетов на сайте перевозчика пока не опубликована.

Ранее из Нижнего Новгорода открыли рейсы в Турцию и Арабские Эмираты.

Анастасия Еремина