Из Нижнего Новгорода открывают рейсы в Турцию и Арабские Эмираты

С марта открываются рейсы из нижегородского аэропорта Стригино в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. С 3 марта прямые перелеты в Дубай будет выполнять авиакомпания «Россия». Пока запланирован один рейс в неделю с вылетом из Стригино в 11:15 и прибытием в аэропорт Дубая в 17:15.

В Анталью из Нижнего будут летать Nordwind – с 14 марта, Azur – с 15 марта, Royal Flight – с 19 марта, Red Wings – с 30 марта.

Напомним, с 17 февраля Pegas Fly открыл рейсы в Баку (Азербайджан) по средам. С 20 февраля Nordwind начал полеты в Ош (Киргизия) по субботам.

Ирина Андреева