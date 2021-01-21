Финансовый инструмент для НКО Губернатор Кубани поручил создать краевой фонд поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит привлекать к их развитию не только бюджетные, но и спонсорские средства и оказывать помощь большему количеству НКО

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев провел встречу с представителями кубанских НКО — победителями конкурсов президентских грантов и грантов администрации региона, на которой состоялось обсуждение дальнейших действий по развитию организаций.

«Социально ориентированные некоммерческие и добровольческие организации, волонтеры очень важны для края. Порой они одними из первых приходят на помощь тем, кому это необходимо: пожилым и одиноким людям, детям с особенностями развития, нуждающимся семьям. Вы не ждете, когда кто-то сделает что-то за вас, изменит жизнь. Берете и делаете это сами, помогаете другим. Вы воспринимаете чужие проблемы как свои, и такая ваша неугомонность дорогого стоит»,— отметил Вениамин Кондратьев.

По его словам, в 2021 году в краевом бюджете предусмотрено 133 млн рублей на гранты для НКО. «Но мы понимаем, что этого недостаточно. Важно, чтобы в крае заработал отдельный фонд развития НКО. Тогда мы сможем подключить и представителей крупного бизнеса, работа станет еще более результативной»,— сообщил губернатор и поручил департаменту внутренней политики заняться этим вопросом.

Поддержка некоммерческих организаций стала одним из долгосрочных приоритетных направлений политики губернатора Краснодарского края. Всего за пять лет поддержка составила 1 млрд рублей. С 2015 по 2020 год было проведено 30 конкурсов на получение грантов администрации края общественными объединениями и НКО. По результатам конкурсов 275 общественных объединений, а также социально ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую поддержку.

За последние годы Краснодарский край поднялся с 62-й позиции на 11-е место в ежегодном федеральном рейтинге субъектов по оценке поддержки НКО и социального предпринимательства.

Так, в прошлом году новороссийская организация «Безбарьерный город» на грантовые средства реализовала проект «Школа блогеров для детей с ограниченными возможностями здоровья». Проект направлен на развитие творческого потенциала у подростков с инвалидностью, освоение ими навыков в сфере информационных технологий. Также в 2020 году региональная организации «Добрый-Юг» в рамках проекта «Новая жизнь старым вещам» на полученные средства провела цикл мероприятий по сбору и вторичной переработке вещей и предметов интерьера.

Помимо финансовой поддержки, кубанские НКО могут получить административную, правовую, информационную и другую помощь. Для этого департаментом внутренней политики региона организована сеть ресурсных центров. Пятый такой центр был открыт по поручению Вениамина Кондратьева в Новороссийске в августе прошлого года. Ранее они были созданы в Краснодаре, Сочи, Горячем Ключе и Армавире.

«НКО активно участвуют в краевых конкурсах грантов, а также в конкурсах на предоставление президентских грантов и вносят свой вклад в реализацию нацпроектов. Со своей стороны администрация края проводит обучающие семинары, оказывает информационную и организационную поддержку в проектной и уставной деятельности организаций»,— пояснили в департаменте внутренней политики региона.

Ресурсный центр, открывшийся в Новороссийске, уже в сентябре организовал смотр-конкурс «Ярмарка НКО — 2020». На нем были представлены достижения социально ориентированных НКО города. Подобные мероприятия позволяют их участникам обмениваться опытом работы, устанавливать партнерские отношения, приобретать единомышленников и привлекать добровольцев.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 6,3 тыс. некоммерческих организаций. За последние годы Краснодарский край поднялся с 62-й позиции на 11-е место в ежегодном федеральном рейтинге субъектов по оценке поддержки НКО и социального предпринимательства.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края