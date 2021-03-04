Hyundai раскрыла компактный кроссовер Bayon

Hyundai Bayon. Фото: Hyundai

Hyundai Bayon. Фото: Hyundai

Hyundai Bayon. Фото: Hyundai

В основу модели легло последнее поколение компактного хэтчбека Hyundai i20, представленного в начале 2020 года, но при этом кроссовер получил свой особый дизайн кузова. По интерьеру новый кроссовер, названный в честь города Байонна на юго-западе Франции, расположенного между Атлантическим побережьем и Пиренеями, унифицирован с i20.

Оснащение Bayon будет включать в себя множество современных систем помощи водителю, а также цифровую панель приборов, мультимедийную систему и другое оборудование.

В линейку моторов для кроссовера войдут бензиновые моторы (3-цилиндровый турбированный литровый на 100 или 120 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой и 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробками передач или 84-сильный 1,2-литровый атмосферный с 5-ступенчатой «механикой»).

На европейском рынке кроссовер появится в первом полугодии 2021 года. О том, будет ли представлена модель Hyundai Bayon в России, пока не сообщается.