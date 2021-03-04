НМТП закупает шесть кранов за 33 млн евро

ПАО «НМТП» заявило о начале открытых конкурсов на приобретение шести полноповоротных кранов. Закупка будет осуществляться в раках двух контрактов, общая начальная стоимость оборудования не должна превышать 33 млн евро, сообщает пресс-служба новороссийского морского торгового порта.

Первый конкурс предусматривает покупку двух полноповоротных портальных кранов грузоподъемностью не менее 40 тонн для работы в крюковом, грейферном, магнитном режимах. Начальная цена – 7,5 млн евро. В рамках второго конкурса предполагается поставка четырех полноповоротных портальных кранов грузоподъемностью не менее 124 тонны (стоимость 25,7 млн евро).

Группа компаний ПАО «НМТП» - крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, нормализованный грузооборот НМТП в 2020 году составил 110,6 млн тонн, что на 21% меньше, чем годом ранее. Больше всего упала перевозка наливных грузов до 87,8 млн тонн, что на 23,3% ниже, чем в 2019 году.

Андрей Ульченко