В Санкт-Петербурге банки стали выдавать больше ипотечных кредитов

За весь 2020 год банки выдали петербуржцам 82,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 283,5 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше количества аналогичных кредитов, предоставленных горожанам в 2019 году.

Такие данные приводит Северо-Западное главное управление Банка России. Средняя сумма одного ИЖК составила около 3,4 млн рублей. Объем задолженности по ипотечному кредитованию в Петербурге при этом вырос на 22,3% и составил 581 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что банк ВТБ установил рекорд по продаже ипотеки в России, выдав с начала 2021 года почти 76 млрд рублей, из которых на Петербург и Ленобласть пришлось 11 млрд рублей.