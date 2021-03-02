ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти 11 млрд рублей ипотеки

ВТБ установил рекорд февраля по продаже ипотеки в России, выдав почти 76 млрд рублей. В Петербурге и Ленобласти за период с начала 2021 года было оформлено ипотеки почти на 11 млрд рублей.

Как пояснил вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, востребованность в ипотечных кредитах по сравнению с периодом до пандемии выросла на 40%. Средняя ставка в январе снизилась до 7,23%, а активный вывод на рынок новых проектов продолжается.

Напомним, что за январь размер среднего ипотечного кредита на территории СЗФО вырос до 2,8 млн рублей, против 2,3 млн рублей в январе прошлого года.