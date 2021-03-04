В Москве упростили оформление выплат для семей с детьми

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил оформление социальных выплат для семей с детьми, сообщается на его официальном сайте. Теперь при подаче заявлений в электронном виде не нужно будет прикреплять сканы и копии документов.
Это касается следующих выплат:
- дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям;
- ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям;
- единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка;
- отдельные соцвыплаты многодетным семьям;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в срок до 20 недель беременности;
- социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до 3 лет.
Информацию, нужную для оформления выплат, департамент труда и социальной защиты населения получит сам — за счет электронного обмена документами между государственными ведомствами.