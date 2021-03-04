04 марта, четверг
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В Москве упростили оформление выплат для семей с детьми

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил оформление социальных выплат для семей с детьми, сообщается на его официальном сайте. Теперь при подаче заявлений в электронном виде не нужно будет прикреплять сканы и копии документов.

Это касается следующих выплат:

  • дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям;
  • ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям;
  • единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка;
  • отдельные соцвыплаты многодетным семьям;
  • единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в срок до 20 недель беременности;
  • социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до 3 лет.

Информацию, нужную для оформления выплат, департамент труда и социальной защиты населения получит сам — за счет электронного обмена документами между государственными ведомствами.

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