В Москве упростили оформление выплат для семей с детьми

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил оформление социальных выплат для семей с детьми, сообщается на его официальном сайте. Теперь при подаче заявлений в электронном виде не нужно будет прикреплять сканы и копии документов.

Это касается следующих выплат:

дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям;

ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченным семьям;

единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка;

отдельные соцвыплаты многодетным семьям;

единовременное пособие женщинам, вставшим на медицинский учет в срок до 20 недель беременности;

социальные выплаты отдельным категориям семей с детьми до 3 лет.

Информацию, нужную для оформления выплат, департамент труда и социальной защиты населения получит сам — за счет электронного обмена документами между государственными ведомствами.