Заместителя директора Автозаводского ДУКа задержали за откат в 170 тыс. рублей

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода заместителя начальника домоуправляющей компании поместили под домашний арест. Он подозревается в получении взятки в 170 тыс. руб. от генерального директора подрядной организации. Как сообщает региональное управление СК РФ, средства сотруднику ДУК были переданы в качестве незаконного вознаграждения за выделение дополнительных объемов работ по уборке снега и наледи с домов, расположенных на территории района.

Противоправные действия подозреваемого выявили и пресекли следователи СК РФ во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере, сопряженный с вымогательством). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», 1 марта районные прокуратуры внесли 69 представлений главам районных администраций Нижнего Новгорода, организациям-подрядчикам, домоуправляющим компаниям и ТСЖ по поводу ненадлежащей уборки снега. По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в ненадлежащей уборке дорог, общественных мест и придомовых территорий во всех районах Нижнего Новгорода.

Андрей Репин