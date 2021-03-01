Прокуратура внесла представления за уборку снега всем главам районов Нижнего Новгорода

Районные прокуратуры внесли 69 представлений главам районных администраций Нижнего Новгорода, организациям-подрядчикам, домоуправляющим компаниям и ТСЖ по поводу ненадлежащей уборки снега. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, по результатам проверок выявлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в ненадлежащей уборке дорог, общественных мест и придомовых территорий во всех районах Нижнего Новгорода.

«Так, на улице Бекетова в сильно заужено дорожное покрытие, имелись навалы снега высотой более 3 м, на улице Ванеева от площади Советской в сторону микрорайона Цветы снег с разделительной полосы не вывезен еще с прошлых снегопадов, чем сильно заужена проезжая часть. Улицы Пешкова, Прокофьева, Литвинова имели сужение дороги до одной полосы, остановки общественного транспорта не были очищены от снега. Колеи ввиду не проведения уборочных работ образованы на бульваре Мира вдоль домов № 11, 15, 19, улице Чугурина вдоль домов № 3, 5, 7. Отсутствовала надлежащая уборка снега проезда к детской городской больнице № 1, тротуара к женской консультации № 1. Подтвердилась информация жителей домов № № 5, 6 корп. 1, 7, 8 по улице Островского о том, что снег перед подъездами не убирался и не вывозился в течение всей зимы, с дороги снег убирался лишь дважды»,— привели пример в прокуратуре.

Ненадлежащая уборка снега была зафиксирована на десятках улиц Нижнего Новгорода.

Иван Сергеев