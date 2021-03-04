С начала года в Ленобласти ликвидировали 124 свалки мусора

В Ленинградской области за два месяца ликвидировали 124 несанкционированные мусорные свалки общим объемом около 13 тыс. кубометров. Заведено 136 дел об административных правонарушениях.

Такие данные сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Нарушения были выявлены в рамках 117 надзорных мероприятий регионального комитета государственного экологического надзора. Выписано штрафов на общую сумму 576 тыс. рублей. Еще по 27 случаям проверяющие выдали предостережения о недопустимости нарушений в сфере охраны окружающей среды.

Как писал “Ъ-СПб”, ранее власти Ленобласти отказались от расширения мусорного полигона «Северная Самарка».