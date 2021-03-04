На Ставрополье директора коньячного завода будут судить за неуплату налогов

В Ставропольском крае перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «КВС», которого правоохранители подозревают в неуплате налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. По данным “Ъ”, подозреваемым в деле является Лазарь Кесов.

По данным следствия, документы бухгалтерского учёта и налоговой отчетности организации 2015 — 2017 год содержали фиктивные сведения о наличии у организации права на уменьшение налогооблагаемой базы по НДС. В результате бюджету РФ был причинен ущерб в сумме более 571 млн руб. Сейчас на имущество компании наложен арест.

По данным kartoteka.ru, ООО «КВС» было учреждено 2004 году в Ессентуках. Основной вид деятельности компании — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. В 2019 году баланс организации составлял 3 млрд руб., однако выручка снизилась до 343,8 млн руб., а чистая прибыль составила 2,6 млн руб. Сейчас организация находится в стадии банкротства.

Наталья Шинкарева