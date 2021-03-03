Гендиректора коньячного завода обвинили в уклонении от уплаты налогов

В Ставропольском крае Ессентукская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора ООО КВС Лазаря Кесова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере «путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

По информации ведомства, бывший руководитель ООО КВС уклонился от выплат в бюджет на сумму более 571 млн руб.

Как установило следствие, в документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности предприятия за 2015–2017 годы были внесены ложные сведения о наличии у организации права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили “Ъ” в краевом следственном управлении СК России, проводившем расследование по делу, «в ходе предварительного следствия на имущество организации наложен арест, соответствующий сумме имеющейся задолженности».

Уголовное дело в отношении экс-директора ООО КВС будет рассмотрено по существу в Ессентукском городском суде.

Согласно данным «Картотека.ру», основным видом деятельности ООО КВС является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров. В 2019 году баланс предприятия составлял 3 млрд руб., притом что выручка упала практически на 64% до 343,8 млн руб., а чистая прибыль — на 446%, составив 2,6 млн руб.

В настоящий момент общество находится в состоянии банкротства. В Арбитражном суде рассматривается более двух десятков исков к КВС, в том числе от МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО, ООО ЛВЗ «Кизляр», ООО ВКК «Кавказ», а также коллективный иск на сумму более 2,6 млрд руб., куда включены все кредиторы предприятия.

Александра Ларинцева, Пятигорск