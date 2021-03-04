Власти Татарстана пока не готовы снять ограничения для ресторанов

Власти Татарстана по-прежнему ждут рекомендаций Роспотребнадзора о возможности снятия запрета на ночную работу кафе, баров и ресторанов. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова. «Роспотребнадзор вчера подтвердил, что получил письмо президента»,— сказала она.

Госпожа Галимова добавила, что решение будет принято исключительно исходя из эпидемиологической обстановки в республики. «Если не будет никаких угроз и рисков, конечно, ограничения будут сняты»,— пояснила она.

Ранее предприниматели, представляющие 35 заведений общепита и досуга в Татарстане, сегодня направили обращение президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой отменить запрет на работу после 24:00, введенный правительством региона в октябре прошлого года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"