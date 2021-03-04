Квартиры разбирают еще до старта продаж: в микрорайоне Краснова появится новый жилой дом от ПЗСП Жителям Прикамья предлагают 11 видов современных планировок

В доме «Самолёт» будут квартиры комфорт-класса Фото: «ПЗСП-групп»

В Перми застройщик ООО «СЗ «ПЗСП-групп» возводит новый жилой дом «Самолёт». Он будет состоять из двух 25-этажных секций с квартирами комфорт-класса.

Район и инфраструктура

Дом расположится в очень удобном месте — микрорайоне Краснова по адресу улица Солдатова, 30б. Отсюда можно быстро добраться как до центра (дорога до Комсомольской площади займет 15 минут), так и выехать за городскую черту.

Фото: «ПЗСП-групп»

В шаговой доступности от «Самолёта» располагаются ТЦ «Краснов», «Меркурий» и «Солдатова, 26». Недалеко есть супермаркеты, садики, больницы и школы, а также спортивный комплекс «Победа».

Дом и современные дворы

Фасад здания выполнен в современном стиле. Его гармоничные и изящные формы подчеркнуты ярким цветовым решением. Вход в дом находится на уровне земли. Это очень удобно для пожилых людей и мам с колясками.

Фото: «ПЗСП-групп»

Застройщик позаботился о комфорте в общих пространствах. В холлах на 1 этаже будет зона ожидания с удобными диванами, а во дворах высадят деревья, оборудуют детские игровые зоны и площадки для занятий спортом.

Квартиры

Фото: «ПЗСП-групп»

В «Самолёте» будет реализовано 11 разных планировочных решений, которые позволят новоселам подстраивать пространство под себя. Пермяки и жители края смогут купить как небольшие студии, так и просторные 4-комнатные квартиры. Каждый покупатель сможет найти вариант по душе.

Фото: «ПЗСП-групп»

В квартирах предусмотрена дополнительная шумоизоляция пола. Перегородки будут многослойными, что позволит также снизить уровень шума.

Продажа квартир

Сдать дом планируется в 4 квартале 2023 года. Хотя продажи еще не стартовали, самые дальновидные жители Перми и края активно бронируют квартиры уже сейчас.

Фото: «ПЗСП-групп»

Дом «Самолёт»

Узнать более подробную информацию можно по телефону: +7 (342) 200 94 18 или на сайте domsamolet.ru.