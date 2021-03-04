Правительство профинансирует расширение Чуйского тракта

Премьер-министр Михаил Мишустин согласился выделить средства на модернизацию федеральной автодороги Р256, Чуйского тракта, в Алтайском крае, сообщил губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, на это потребуется «до пяти десятков миллиардов».

Во вторник, 2 марта, господин Мишустин посетил Барнаул, откуда он начал четырехдневную поездку по Сибири. Во время этого визита его попросили помочь с модернизацией дороги.

«Пока резолюции (по итогам визита Михаила Мишустина.— “Ъ”) у меня нет. Но наша инициатива поддержана. Поручение такое (премьер-министром.— “Ъ”) дано»,— сообщил Виктор Томенко журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, объем необходимой помощи оценивается «в несколько десятков миллиардов — до пяти десятков миллиардов».

Чуйский тракт связывает Новосибирск, Новоалтайск, Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск. Он доходит до государственной границы России с Монголией. По территории Алтайского края проходит около 316 км дороги. По словам главы региона, из них расширено и модернизировано 52 км. Нагрузка на трассу составляет до 43 тыс. автомобилей в сутки.

Подробнее о визите Михаила Мишустина в Барнаул — в материале “Ъ” «Сибирь встретила премьера Алтаем».