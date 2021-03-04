Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге вошел в систему раздельного сбора мусора

В систему раздельного сбора мусора в Екатеринбурге вошел микрорайон Солнечный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора Восточной зоны Свердловской области, куда входит столица Урала, ЕМУП «Спецавтобаза».

В проект по разделению твердых коммунальных отходов (ТКО) вошли 10 многоквартирных домов, в которых проживает 8,2 тыс. человек. Для сбора сортируемого мусора было установлено 24 специальных контейнера оранжевого цвета. В них будут складывать пластик, бумагу, стекло и металл.

«Такой мусор будут вывозить по мере наполнения контейнеров. Исходя из количества жителей микрорайона, в среднем в месяц вывозится более 2 тыс. кубометров ТКО. Все сортируемые отходы примет мусоросортировочный комплекс "Широкореченский", где их отберут на фракции, спрессуют, упакуют и отправят переработчикам вторичного сырья»,— рассказали в компании.

Директор «Спецавтобазы» Наталья Зубова отметила, что наиболее ответственно к раздельному сбору мусора подходят жители молодых районов.

Напомним, проект по раздельному сбору мусора был запущен в Свердловской области в июле 2020 года. В программе принимают участие семь муниципалитетов: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Арамиль, Верхняя Пышма, Сысерть, Алапаевск и Алапаевский район. Всего в систему включены 302 многоквартирных дома, в том числе 152 находятся в Екатеринбурге, а также около 4,7 тыс. частных домов. Ранее “Ъ-Урал” писал, что в начале феврале более 100 жилых многоквартирных домов в Академическом районе Екатеринбурга вошли в систему раздельного сбора мусора. Региональные власти ожидают, что к 2024 году доля сортируемых отходов в Свердловской области составит 60% от общего объема образуемого мусора.

Анастасия Реутова