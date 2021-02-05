Более 100 домов в Академическом включены в систему раздельного сбора мусора

В Академическом районе Екатеринбурга 103 жилых многоквартирных дома вошли в систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Как сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по обращению с отходами, обслуживает Восточную зону Свердловской области, в том числе Екатеринбург), это самый большой показатель среди всех районов города.

Для реализации проекта по раздельному сбору мусора во дворах жилых домов был установлен 321 контейнер с наклейками, которые указывают виды отходов: несортируемые, пластик и бумага. «Мусор вывозят три машины, по одной на каждый вид отходов. Сортируемые отходы (пластик и бумага) из Академического, как и из других районов Екатеринбурга, попадают на мусоросортировочный комплекс "Широкореченский"»,— рассказал начальник контрольно-эксплуатационной службы «Спецавтобазы» Сергей Тесля.

По его словам, на мусоросортировочном комплексе отходы группируют по типам, спрессовывают, упаковывают и отправляют на переработку. Так, стекло отправляют на производство, где его переплавляют и используют для изготовления бутылок. Пластик очищают от этикеток, перерабатывают в специальные гранулы и отправляют на производство ПЭТ-бутылок, сеток, оболочек для проводки и прочих изделий.

Напомним, проект по раздельному сбору мусора был запущен в Свердловской области в июле 2020 года. В программе принимают участие семь муниципалитетов: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Арамиль, Верхняя Пышма, Сысерть, Алапаевск и Алапаевский район. Всего в систему включены 302 многоквартирных дома, в том числе 152 находятся в Екатеринбурге, а также около 4,7 тыс. частных домов. Региональные власти ожидают, что к 2024 году доля сортируемых отходов в Свердловской области составит 60% от общего объема образуемого мусора.