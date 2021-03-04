Рабочие получат премии за устранение коммунальной аварии в Ростове Великом

Рабочим, устранявшим в феврале последствия коммунальной аварии в городе Ростове Великом Ярославской области, будут выданы премии, сообщил на своей странице в facebook губернатор Дмитрий Миронов.

«Давал поручение премировать рабочих и специалистов, которые устраняли последствия коммунальной аварии в Ростове»,— написал глава региона.

По словам господина Миронова, премию получат более 100 человек, устранявшие последствия аварии в круглосуточном режиме в условиях холодной погоды.

«Конечно, премии – лишь малая часть нашей благодарности за неоценимую помощь людям, которые днем и ночью работали в мороз, чтобы вернуть тепло в дома и квартиры ростовцев. Благодарю всех, кто проявил ответственность в непростой ситуации»,— отметил Дмитрий Миронов.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в результате коммунальной аварии, которая произошла в Ростове 13 февраля, без отопления и горячей воды остались 3 тыс. человек. В квартирах жителей Ростова температура упала до 10-12 градусов. Для жителей Ростова, проживающих в оставшихся без отопления домах, были развернуты два пункта временного пребывания.

Дарья Сабаева