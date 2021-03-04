Фотовидеофиксацию для Пермского края может проинвестировать компания из Петербурга

Контейнерный перевозчик из Петербурга «СТМ-Траффик» может стать инвестором проекта установки более 1 тыс. комплектов фотовидеофиксации в Пермском крае. Реализация предполагается в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

Об этом сообщил глава министерства экономического развития и инвестиций Прикамья Эдуард Соснин. По словам министра, заявка «СТМ-Траффик» была рассмотрена межведомственной комиссией по ГЧП, которая по итогам заседания допустила возможность концессионного соглашения с компанией. В настоящий момент предложение рассматривает минэкономразвития.

Сумма предполагаемых инвестиций от «СТМ-Траффик» не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о планах построить по схеме ГЧП ледовую арену в Ленинградской области.